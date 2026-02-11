Haberler Galatasaray Haberleri Mohamed Salah'a Suudi Arabistan kancası! En-Nesyri ile takım arkadaşı olabilir

Mohamed Salah'a Suudi Arabistan kancası! En-Nesyri ile takım arkadaşı olabilir Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mohamed Salah için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Galatasaray'ın bir süredir Mohamed Salah'ı yakından takip ettiği bilinirken, yıldız futbolcunun geleceğine dair ortaya çıkan son gelişmeler sarı-kırmızılı camiada da dikkatle izleniyor.

Fransız basınından, Arap futbol pazarı konusunda uzmanlığıyla öne çıkan Footmercato'nun haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile yaz transfer dönemi için temas halinde.