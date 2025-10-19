Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe’yi ağırlıyor. Alanyaspor, iç sahadaki bu kritik karşılaşmayı kazanarak puanını 13’e çıkarmayı hedefliyor. Karşı tarafta ise Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde namağlup unvanını sürdürerek ligdeki yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Ruan, Lima, Aliti, Duarte, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Efkan, Janderson, Juan.

ALANYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 29. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Alanyaspor ile Göztepe, tarihlerinde 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı Alanyaspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Göztepe üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.