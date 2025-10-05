Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Şota Arveladze yönetimide çıkış arayan İstanbul ekibi, 3 puan alarak puanını 11'e çıkartmayı hedefliyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Konyaspor ise dördüncü galibiyetini almayı amaçlıyor. Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Cem, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Gueye, Kubilay

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Ndao, Muleka, Umut