Ianis Hagi'den babasını kıskandıracak gol

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor Ianis Hagi'nin nefis golüyle Gençlerbirliği deplasmanında ilk yarıyı önde kapattı. Hagi'nin Türkiye'deki ilk golü sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Corendon Alanyaspor'daki ilk golünü yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı frikik vuruşu ile Gençlerbirliği'ne attı. Gol, sosyal medyada gündem olurken 'Babasının oğlu' şeklindeki yorumlar dikkat çekti.