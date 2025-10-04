Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıktı. Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Erhan, Abdurrahim, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Onyekuru, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Yusuf, Makouta, Maestro, Hagi, İbrahim, Mounie.