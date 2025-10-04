Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 66. dakikada Zan Zuzek ve 76. dakikada M'Baye Niang'dan (P) gelirken, konuk ekibin golleri ise 14. dakikada Ianis Hagi ve 69. dakikada Hwang Ui-jo jaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gençlerbirliği 5 puana yükseldi ve küme düşme hattından çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yerleşti. Corendon Alanyaspor ise 10 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak, Corendon Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.