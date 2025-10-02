CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 00:41
"Duran dönmek istiyor ama..." "Duran dönmek istiyor ama..." 00:41
G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! 00:41
Tedesco'nun F.Bahçe-Nice maçı muhtemel 11'i Tedesco'nun F.Bahçe-Nice maçı muhtemel 11'i 00:41
"Trabzonspor kimsenin nazını çekmez!" "Trabzonspor kimsenin nazını çekmez!" 00:41
Duran ne zaman isterse o zaman oynayacak! Duran ne zaman isterse o zaman oynayacak! 00:41
Daha Eski
"Niyetini belli etti!" "Niyetini belli etti!" 00:41
"Zekası ve futbol bilgisini sahaya yansıttı" "Zekası ve futbol bilgisini sahaya yansıttı" 00:40
"İngilizlere futbol dersi verdi" "İngilizlere futbol dersi verdi" 00:40
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! 00:40
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 00:40
Aslan'ın zafer gecesi! Aslan'ın zafer gecesi! 00:40
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor!
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 2 Ekim 2025
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 1 Ekim