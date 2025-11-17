Bugün altın ne kadar? 17 Kasım altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

Bugün altın ne kadar, fiyatlar değişti mi? Gram altın, çeyrek altın ve diğer yatırım türleri 17 Kasım’da hangi seviyede? Altın fiyatları hafta boyunca yükselişini sürdürecek mi yoksa geri çekilme mi başlayacak? Ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Yatırımcıların merak ettiği soru: Şimdi alınır mı, satılır mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:46

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son hareketlilik sonrası "Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Özellikle ABD'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasalara yansıması, altının yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe tasarısını onaylaması ve FED'in yeni faiz indirim ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, altın üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Küresel piyasalardaki bu gelişmelere ek olarak ons altındaki dalgalanma, iç piyasada altın fiyatlarının hareketli bir seyre girmesine neden oldu. Bu gelişmeler sonrası gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 17 Kasım Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 17 Kasım Pazartesi güncel canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 17 Kasım Pazartesi itibarıyla güncel alış fiyatı 5.564,41 TL iken satış fiyatı 5.565,18 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

17 Kasım Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı 9.380,00 TL; satış fiyatı ise 9.469,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.759,00; satış fiyatı 18.926,00 TL'dir.

17 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

17 Kasım Pazartesi günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

▶Gram Altın Alış: 5.564,41₺

▶Gram Altın Satış: 5.565,18₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.469,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.926,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.881,53₺

▶Tam Altın Satış: 37.604,69₺

▶Ata Altın Alış: 38.034,08₺

▶Ata Altın Satış: 38.988,92₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.252,34₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.282,67₺

▶Gümüş Alış: 69,45₺

▶Gümüş Satış: 69,53₺

CANLI DÖVİZ KURU 17 KASIM PAZARTESİ

◼ABD Doları: 42,31 (Alış) - 42,34 (Satış)

◼EURO: 49,11 (Alış) - 49,16 (Satış)

◼STERLİN: 55,65 (Alış) - 55,73 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Kasım Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.