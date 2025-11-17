Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Ocak ayında iddialı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, ses getirecek bir yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e kadar indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk yeniden dile getirilmeye başlandı...
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan yönetim, savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle devre arasında bu bölgeyi de güçlendirme kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, yapacağı bu hamleyle tüm dünyada ses getirmeyi planlıyor ve yönetimin kadroya katmak istediği isim; Real Madrid'in yıldız Antonio Rüdiger.
ALONSO'YLA GÖRÜŞME YAPACAK
Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman stoper için şimdiden çalışma başlatan Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla nabız yokladı ve beklemeye geçti.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle La Liga'da sadece 1 maça çıkabilen 32 yaşındaki stoper, aralıkta sahalara dönecek. Antonio Rüdiger'in sakatlığını atlattıktan sonra teknik direktör Xabi Alonso'yla bir görüşme yapacağı ve eğer forma giyemeyecekse takımdan ayrılma isteğini dile getireceği belirtildi.
2022'DE GELDİ
Antonio Rüdiger, Real Madrid'e 2022 yaz transfer döneminde Chelsea'den bedelsiz olarak geldi. Alman oyuncu, Almanya Milli Takım formasını da 81 karşılaşmada terletti.
14 KUPASI VAR
Rüdiger, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere kariyerinde 14 kez kupa sevinci yaşadı. Almanya Milli Takımı'yla 1 kez kupa kaldıran 32 yaşındaki savunması kalan 13 kupayı Chelsea ve Real Madrid'de kazandı.