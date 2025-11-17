Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den transferde ses getirecek hamle!

Fenerbahçe'den transferde ses getirecek hamle! Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Ocak ayında iddialı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, ses getirecek bir yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e kadar indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk yeniden dile getirilmeye başlandı...

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan yönetim, savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle devre arasında bu bölgeyi de güçlendirme kararı aldı.