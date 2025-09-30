Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan videoda sadece Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçındaki pozisyonlar yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yaşanan penaltı pozisyonu hakkında maçın ardından "İzlemeden söylemiştim. İzleyince hakemin kararı doğru gözüküyor. Ama çok enteresan bir şey, gündem olması enteresan. Gündem olması gereken şey, penaltı pozisyonundan çok daha yakın Onuachu'nun pozisyonları var. İlk yarıda 7 veya 8 pozisyon var. Bu pozisyonları ilk gördüğümde, televizyondaki ile alakası yok. Müdahale yapan oyuncuya, kulübemdeki hocalar çok ciddi reaksiyonlar verdi ve ben devam et dedim rakip oyuncuya. Eve gelip izlediğimde ise Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu." açıklamalarında bulunmuştu.

İŞTE O POZİSYONLAR