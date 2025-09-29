Süper Lig’in 7. haftasında heyecan dorukta. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Kara Kartallar, Kayserispor deplasmanında aldığı galibiyetle moral depoladı ve şimdi gözünü bir sonraki kritik maça çevirdi. Peki, Beşiktaş – Kocaelispor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Beşiktaş, bu sezon ligde dalgalı bir performans sergiledi. Kayserispor karşısında etkileyici bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Kocaelispor maçını kazanarak derbi haftasına moralli çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğuna rağmen sahaya güçlü bir kadro çıkararak üç puanı almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı 29 Eylül Pazartesi saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

2 TAKIMIN DURUMU

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına sakatlıklar ve tescil kuralları nedeniyle 10 oyuncusundan yoksun gitmesine rağmen sezonun en etkileyici performansını sergileyerek kalesini ilk kez gole kapattı.

Portekizli oyun kurucu Rafa Silva, kariyerindeki ilk hat-trick'ini kaydederken, Aston Villa'nın eski golcüsü Tammy Abraham beş maçlık suskunluğunu sona erdirdi. İki oyuncu da teknik direktör Sergen Yalçın ile hazırlık maçında yaptıkları özel görüşmelerin ardından sahada etkili bir performans ortaya koydu.

Sezon boyunca galibiyet ve mağlubiyet arasında dalgalanan Beşiktaş, şimdi üst üste galibiyetler almayı hedefliyor ve zor durumda bulunan Kocaelispor, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor.

2019'daki 7-1'lik hazırlık maçı zaferi, oyunculara ekstra güven verirken, Kara Kartallar Körfez ekibine karşı 2008-09 sezonundan bu yana oynadıkları 10 üst lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.

Tüpraş Stadyumu'nda mücadele eden Beşiktaş, uzatma dakikalarında Eyüpspor ve İstanbul Başakşehir'i 2-1 yenerek dirençli oyununu bir kez daha ortaya koydu. Önlerinde şimdi Galatasaray ile oynanacak kritik derbi var ve bu maç öncesinde kazanan ivmeyi sürdürmek büyük önem taşıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Tayfur Bingöl, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Can Keleş, Keita, Show, Churlinov, Petkovic