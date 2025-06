Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Son haftaya girilirken Beşiktaş ile üçüncülük yarışını sürdüren Karadeniz ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan kırmızı-beyazlılar, 3 puan alarak sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor. Bu sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Thomas Reis'in öğrencileri, 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Kayserispor, oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji.

Bellona Kayserispor: Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Baran Ali, Kayra Cihan, Nurettin, Ackah, Cardoso, Nazon.

REEDER SAMSUNSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başladı.

REEDER SAMSUNSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 27. RANDEVU

Tarihleri boyunca 26 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında 27. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar kazanırken, 6 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR'DA JAKIROVIC AYRILIYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılıyor. Kayserispor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, 38. haftada oynanacak olan Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Başarılı teknik adamın Kayserispor'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

DEPLASMAN TAKIMINDA 6 EKSİK

Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayserispor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkıyor. Samsunspor'un konuğu oluyor. Kayserispor, sezonu puan veya puanlar alarak noktalamak istiyor. Ancak, Kayserispor'da önemli eksikler var. Maç kadrosunda Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Stephane Bahoken yer almıyor .

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 38. haftasında Samsun'da oynanacak Samsunspor- Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Atilla Karaoğlan'a bu maçta Osman Gökhan Bilir ve Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak da Oğuzhan Aksu görevlendirildi.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında düdük çalan Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi Karaoğlan, bu sezon Kayserispor'un ve Samsunspor'un 2'şer maçında düdük çaldı.