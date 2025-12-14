Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan dev derbide Trabzonspor konuk ettiği Beşiktaş ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.



Siyah beyazlıların gollerini 18. dakikada Tammy Abraham, 22 ve 31. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.



Trabzonspor'un golleri ise 25. dakikada Ernest Muçi, 63. dakikada Christ Oulai ve 84. dakikada Zubkov'dan geldi.



Beşiktaş'ta El Bilal Toure 38. dakikada kırmızı kart gördü.



Bordo mavililer puanını 35 yaparken Beşiktaş ise 26 puana yükseldi.

TRİBÜNLER DOLDU



Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.



Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.



Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.



Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.



Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ



Karşılaşma öncesi Trabzonspor, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.



Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'a günün anısına plaket takdim edildi.