Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde mücadeleye hazırlanan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak rahat bir nefes almak istiyor. 29 puanla ligin 13. sırasında yer alan ev sahibi ekip, kritik karşılaşmada galibiyete odaklanmış durumda. Öte yandan, son 3 maçını kazanamayan ve ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Eyüpspor, zorlu deplasmanda şeytanın bacağını kırmak istiyor. Arda Turan’ın öğrencileri, üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle 5. sıraya kadar geriledi. İstanbul ekibi, Gaziantep’ten 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gaziantep ekibi, sahasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde kırmızı-siyahlılar, 29 puanla 13. sırada yer alıyor. Bu sezon 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan, Eyüpspor son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Son 3 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Arda Turan'ın ekibi, kötü gidişata Gaziantep deplasmanında son vermek istiyor. Beklenmedik sonuçlar nedeniyle 5. sıraya kadar gerileyen İstanbul ekibi, hanesine 3 puan yazdırarak 43 puana ulaşmayı planlıyor. Peki, Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK İLE EYÜPSPOR ARASINDA 2. RANDEVU

Süper Lig'e bu sezon ilk defa çıkan İkas Eyüpspor, Gaziantep FK ile 2. kez rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçı 3-2 kazanmasını bilen Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında ikinci defa kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Selçuk İnan ile etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Eyüpspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.