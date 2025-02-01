Kayserispor - Trabzonspor ŞİFRESİZ | Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kazanarak moral bulan bordo-mavililer, deplasman karnesini de bu karşılaşmada düzeltmek istiyor. Şenol Güneş yönetiminde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, Banza, Cham ve Visca gibi etkili isimleriyle hücum gücünü sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Öte yandan, yeni transfer Danylo Sikan’ın da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Ev sahibi Bellona Kayserispor ise geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, göreve Sergej Jakirovic’i getirdi. Takım arkadaşına müdahalede bulunan Bahoken’in cezası da belli oldu. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayserispor, yeni hocasıyla sahasında galibiyet arayacak. Peki, Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, Antalyaspor ve Sivasspor karşısında elde ettiği galibiyetlerle moral buldu. Üst üste iki maçını da kazanan Trabzonspor, bu süreçte rakip fileleri tam 9 kez havalandırırken, kalesini de gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi. Bu sezon üst üste ilk defa galibiyetler alan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise henüz kazanamadı. Kayserispor karşısında bu seriyi noktalamak isteyen Trabzonspor, Banza, Cham ve Visca gibi hücum silahlarıyla etkili olmayı hedefliyor. Yeni transfer Danylo Sikan'ın sahada olup olmayacağı ise merak konusu. Ev sahibi Kayserispor ise geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 5-2'lik ağır yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımın başına Sergej Jakirovic'i getirdi. 16 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattından çıkmak için mücadele veren Kayserispor, taraftarı önünde 3 puana uzanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Öte yandan, Sivasspor maçında takım arkadaşına yaptığı hareketle gündeme gelen Bahoken'in cezası da netleşti. Peki, Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Hasan Ali, Hosseini, Ali Karimi, Kartal, Gökhan, Ramazan, Cardoso, Nazon, Mane

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, U. Güneş, Vişça, Ozan, Cham (Sikan), Banza

SIMON BANZA FİLELERİ HAVALANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 16 lig maçında 13 gol kaydeden 28 yaşındaki hucüm oyuncusu, 2 defa da asist yaptı. Son 3 maçını da boş geçmeyen Banza, gol krallığı sıralamasında Piatek'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

DANYLO SIKAN İLK 11'DE OLACAK MI?

Ara transfer döneminde Shaktar'dan Danylo Sikan'ı transfer eden Trabzonspor, 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Kayseri kafilesinde yer verdi. Sikan'ın kritik maçta ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, sakatlığı nedeniyle sadece bir idmana çıkan Nwakaeme'nin yerine tercih edilebileceği belirtildi.

SAVIC'TEN SEVİNDİREN HABER

Süper Lig'de tam 14 maç kaçıran Stefan Savic, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sivas maçında oyuna sonradan giren 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, Kayserispor maçında Batagov ile stoper tandemini oluşturması bekleniyor.

5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR

Karadeniz temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar karşısında şans bulması ve kart görmesi durumunda; Eren, Banza, Uğurcan ve Ozan, Eyüp maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ise Kayserispor maçında şans bulamayacak.

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU KADRODA YOK

Kayserispor maçı öncesi kadrosunu açıklayan Trabzonspor'da 7 eksik isim yer alıyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan kaleci Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi, Arif Boşluk ile kadro dışı kalan Denswil ile Umut Bozok Kayserispor maç kafilesinde yer almadı.

KAYSERİSPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor. Kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak olan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında kaybeden sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Bahoken'in de takım arkadaşına şiddetli hareket uygulaması sonrası kırmızı kart gördüğü maç hakkında PFDK kararları açıklandı. 16 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Trabzonspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic getirilirken, Bosna Hersekli antrenörün nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

BAHOKEN'İN CEZASI BELLİ OLDU

Sivasspor deplasmanında Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan ve kırmızı kart gören Bahoken hakkında PFDK'nın kararı belli oldu. Açıklanan karara göre, Kayseri futbolcusu Bahoken'e de kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, henüz galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

KAYSERİ DEPLASMANINDA 10 YILDIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'in 22. haftasında bugün Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi. Bordo mavililer, Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-13'te 2-1'lik sonuçla yaşayan Fırtına, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

KAYSERİSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 66. RANDEVU

Tarihleri boyunca toplam 65 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Trabzonspor 66. randevularına hazırlanıyor. Bu maçlardan 36'sını bordo-mavililer kazanırken, sarı-kırmızılılar 16 karşılaşmadan üstün ayrılan taraf oldu. 13 mücadelede ise takımlar beraberlikle ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN OLDU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.