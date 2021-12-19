Göztepe 0-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçına çıkan konuk ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü Caner Erkin kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de düşme potasında yer alan Göztepe evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e tek golle mağlup oldu: 0-1.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 76'ncı dakikasında sahneye çıkan Caner, konuk takıma galibiyeti getiren isim oldu. Fatih Karagümrük'te hafta içinde göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel ilk maçında ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından Göztepeli taraftarlar futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
1'inci dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic'in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye'nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner'in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye'nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.
27'nci dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
32'nci dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa'nın şutunda top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
45'inci dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci'nin şutunda top üstten auta gitti.
52'nci dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
70'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
76'ncı dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.
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