Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte tek hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANKARAGÜCÜ FORMDA!

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.

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