27 Haziran 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında şampiyonluğun güçlü adayı sahasında 'nü konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte tek hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor liderlik aşkına! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

ANKARAGÜCÜ FORMDA!

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş Konya'yı ateşe attı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş Konya'yı ateşe attı! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör