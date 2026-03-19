Hyeon-Gyu Oh: Burada her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Hyeon-Gyu Oh, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kurululşa konuşan Güney Koreli forvet, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.