Noa Lang'dan Osimhen'e: İkizim

Galatasaray'da Liverpool maçında parmağından yaşadığı sakatlık ile korkutan Noa Lang, Victor Osimhen ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği anı "İkizim" notu ile paylaştı. İşte o görüntü...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Noa Lang, maçta yaşadıkları sakatlıklar ile taraftarları korkuttu. Hollandalı yıldızın sağ baş parmağında reklam panosuna sıkışması sonucu ciddi bir kesik olduğu ve maçın ardından operasyona alındığı açıklandı. Osimhen'in ise sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı.

İki yıldız, maçın ardından yaşadıkları talihsiz sakatlıklar ile mücadele ederken temasta kalmayı sürdürdü. Noa Lang, Osimhen ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı "İkizim" notu ile paylaştı.

