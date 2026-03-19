Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'ta tribünlerin açmış olduğu pankart dikkat çekti. Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi. Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.