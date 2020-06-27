27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Joao Pereira Galatasaray maçında yok!

Yıldız isim G.Saray maçında yok!
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında 'nü ağırlayan 'da , gördüğü sonrası gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'de 29. hafta karşılaşmasında sahasında 'nü ağırladı.

Bordo-mavililerde sınırında bulunan , 52. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

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