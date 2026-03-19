Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Küme düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesinde galip çıkan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi oldu. Zecorner Kayserispor'a 3 puanı getiren golü 66. dakikada German Onugkha kaydetti. Konuk ekipte ise Matias Kranevitter, 37. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Zecorner Kayserispor, puanını 23'e çıkararak 16. sıraya yükseldi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.