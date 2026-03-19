Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Fildişili stoper, "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz. 2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz." ifadelerini kullandı.