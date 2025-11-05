Özbelsan Sivasspor Manisa FK maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını 5 Kasım Çarşamba günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunuyla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına 6 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.