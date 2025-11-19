Yayın Tarihi: 19.11.2025 - 15:37Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 - 15:42
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını 19 Kasım Çarşamba günü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı. Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına 20 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.