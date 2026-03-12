Thorsten Fink, açıklamalarında tarih yazmak istediklerini vurguladı.

İŞTE O SÖZLER

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ!"

"Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi performans gösterdik. Bu takımla tekrar çıkmak normal. Rayo iyi bir takım, zor maç olacak. Zeki'nin kulübede olması normal, 1 haftadan fazla süre antrenmana çıkamadı. Emre de kulübede. Yüzde yüz hazır olmadıkları için, belki son 10 dakikada görev alabilirler. Rayo beklemiş olduğumuz kadrodan 4 farklı oyuncuyla çıktı. Biz ise kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tekrar tarih yazmak istiyoruz. Sadece Samsun değil Türk futbolu için tarih yazmak istiyoruz.

Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Çok fazla vaktimiz yoktu hazırlık için. Oynamış oldukları son maçlarını izleyip analizlerini yapmaya çalıştık. Yüzde yüzümüzü vermeliyiz galibiyet için. Rakibimiz oyunun iki yönünü etkili oynuyor. Hem bugün hem Madrid'de etkili bir futbol oynamalıyız."