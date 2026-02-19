UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya'dan galibiyet ile dönmek ve tur kapısını aralamak istiyor. Kritik mücadele öncesi Kırmızı Şimşekler'in yeni teknik direktörü Thorsten Fink, maç önü değerlendirmelerinde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
💬 "Kazanmak istiyorsak güçlü bir oyun sergilememiz gerekiyor."— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
🗣️🎙️ Thorsten Fink: Hoca olarak bugün ilk karşılaşmama çıkacağım. Umarım istediklerimizi bugün sahaya yansıtırız. Bugün alacağımız sonuç çok önemli. pic.twitter.com/Q9YbpNSHjW