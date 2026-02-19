Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklama: Alacağımız sonuç çok önemli!

Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklama: Alacağımız sonuç çok önemli!

UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile karşılaşan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Hoca olarak bugün ilk karşılaşmama çıkacağım. Umarım istediklerimizi bugün sahaya yansıtırız. Bugün alacağımız sonuç çok önemli." ifadelerini kullandı.