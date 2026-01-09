Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,



"TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ



Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ifadelerine yer verildi.