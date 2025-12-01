Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'de 4. basamağa yerleşmek istiyor. Corendon Alanyaspor'un hedefi ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Fatih, Hadergjonaj, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang Ui-jo

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI