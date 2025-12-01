Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'de 4. basamağa yerleşmek istiyor. Corendon Alanyaspor'un hedefi ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek.
Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Fatih, Hadergjonaj, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang Ui-jo
SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🚩⁰@Samsunspor 🆚 @Alanyaspor— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 29, 2025
🗓 1 Aralık Pazartesi
⏰ 20.00
🏟 Samsun 19 Mayıs Stadyumu
📺 beIN Sports 2#SAMvALY pic.twitter.com/TmNZp4AecF
SAMSUNSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 14. RANDEVU
Tarihleri boyunca 13 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
ALANYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
📢 Maç Günü— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 30, 2025
🕘 20.00
🆚 Samsunspor
📍 Yeni 19 Mayıs Stadyumu
📺 beIN SPORTS 2#CorendonAlanyaspor | #SAMvALY pic.twitter.com/WhvWN6XepS