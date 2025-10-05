Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis açıklamalar yaptı.

İşte Thomas Reis'ın sözleri:

Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. 2 deplasmana gittik. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. Zor bir hafta oldu. İlk 15 dakikaya bakınca tam olarak istediklerimizi yapamadık. Daha sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık.

Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama ne yazık ki golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma fırsatımız daha net olacaktı. Defansif anlamda takım halinde iyiydik. Topun bizde olduğu süreçte başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız.