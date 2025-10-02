UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya ekibi Legia Varşova'yı Anthony Musaba'nın attığı golle 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç sonu konuştu.

İşte o açıklamalar:

Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz.

Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kez kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum.