Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında İspanyol temsilcisi Celta Vigo, sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Celta Vigo, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, PAOK ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...