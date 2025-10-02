UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sarı lacivertlilerin Nice'i ağırladığı maçta dikkat çeken anlar yaşandı. Mücadelede dakikalar 40'ı işaret ettiğinde Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı ama karar, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Fenerbahçe-Nice maçında penaltı ofsayta takıldı!
Yayın Tarihi: 02.10.2025 - 20:31 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 - 20:45