UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Sparta Prag, ilk hafta maçında Shamrock Rovers'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Çekya takımı Sparta Prag, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı ağırlayacak.

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Atilla Karaoğlan'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Tuğral üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.