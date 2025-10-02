Lyon-Salzburg maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fransa temsilcisi Lyon, sahasında Avusturya ekibi Salzburg'u konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Lyon, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Salzburg ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Lyon-Salzburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...