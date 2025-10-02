UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Shelbourne, ilk hafta maçında Hacken'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İrlanda takımı Shelbourne, İsveç rakibi Hacken'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Shelbourne - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Hacken maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Paweł Raczkowski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Filip Sierant üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Marcin Szczerbowicz oturacak.