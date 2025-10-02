GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u yendiği maçın ardından gözler sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'e çevrilmişti. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılı takımda gerçekleştirilen son antrenmana katılım sağlamaması ile birlikte soru işaretleri büyürken Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın sağlık durumu hakkında konuştu.
Bir dizinin galasına katılan başarılı çalıştırıcı, galanın ardından yaptığı açıklamalarda "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Osimhen'in Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." açıklamasında bulundu.