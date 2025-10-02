UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Samsunspor'da kaleci Okan Kocuk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte Okan Kocuk'un sözleri:

Ülkemiz için harika gece! 3'te 3 yaptık. 27 yıl sonra galibiyetle döndük. Samsun halkımıza, ülkemize bu 3 puanı kazandırdığımız için mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Golü bulduk, savunma yaptık ve geçiş oynamaya çalıştık.

Herkesin emeğine sağlık. Geçen sene transferi kapalı olan bir takımdık, 3'üncü bitirdik. Avrupa'da mücadele edebilmek, bizim için büyük bir gurur. Ülke puanına katkı verebilmek, Samsun'a 3 puanla dönebilmek anlatılmaz bir duygu.