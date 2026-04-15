UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında FC Bayern Munich ile Real Madrid CF karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği “Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayern Münih - Real Madrid maçının başlama saati, canlı yayın bilgileri ve şifresiz olup olmayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde erken final heyecanı Allianz Arena'da! Avrupa'nın iki devini 30. kez karşı karşıya getiren Bayern Münih - Real Madrid mücadelesi için nefesler tutuldu. Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i, Bernabeu'daki 2-1'lik galibiyetin ardından evinde yarı final biletini cebine koymak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik soru ise net: Bayern Münih - Real Madrid maçı saat kaçta? Ve en önemlisi; Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte dev maça dair son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşması bugün oynanacak. Allianz Arena'da (Münih, Almanya) oynanacak karşılaşma saat 22:00'de oynanacak.

BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele TRT Tabii kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih muhtemel 11: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovici Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Real Madrid muhtemel 11: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

DEV REKABETTE 30. RANDEVU

Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupaları tarihindeki 30. randevularına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Madrid deplasmanında 2-1 kazanan Bayern Münih, sahasında her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçen taraf olacak. Real Madrid'in ise tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyacı var.

REAL MADRID'DE ARBELOA DÖNEMİ ÇATIRDIYOR: TEK KOZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Xabi Alonso sonrası koltuğu devralan 43 yaşındaki teknik direktör Arbeloa, zorlu bir dönemden geçiyor. Copa del Rey'deki şok elenme ve ligde Barcelona ile açılan 9 puanlık fark, genç teknik adamı eleştirilerin odak noktası haline getirdi. Arbeloa'nın elindeki tek koz, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ışıkları altındaki o efsanevi geri dönüş yeteneği. Ancak istatistikler uyarıyor: Real Madrid, evindeki ilk maçı kaybettiği 7 eşleşmenin sadece birinde turu geçebildi.

MADRID'İN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

Real Madrid'in Alman takımlarına karşı performansı göz dolduruyor. Real Madrid, Alman rakiplerine karşı oynadığı son 7 çeyrek final eşleşmesinin tamamını kazandı. Alman takımlarına karşı deplasmandaki son 12 maçın sadece 2'sini kaybetti. Real Madrid, Münih deplasmanındaki son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi (3 galibiyet, 1 beraberlik).

BAYERN MUNIH'TE SAKATLIKLAR VE HARRY KANE ETKİSİ

Ev sahibi Bayern Münih'te genç yıldız Lennart Karl ve kaleci Sven Ulreich sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Ancak Bavyera ekibinde yüzleri güldüren haber Harry Kane'den geldi. İlk maç sonrası ağrıları olan ve ligdeki St Pauli maçında dinlendirilen Kane, ilk 11'deki yerini alacak. Bu sezon turnuvada 11 golü bulunan Kane, bir gol daha atarsa Şampiyonlar Ligi kariyer rekorunu kıracak. Jamal Musiala'nın yokluğunda Serge Gnabry'nin, Olise ve Diaz ile birlikte hücum hattını oluşturması bekleniyor.

MBAPPE OYNAYACAK MI?

Real Madrid cephesinde ise en büyük soru işareti Kylian Mbappe. 10 maçta 14 golle gol krallığında zirvede olan Fransız yıldız, Girona maçında yüzünden sakatlanmıştı. Mbappe'nin durumu maç saatinde belli olacak. Eğer oynayamazsa, temsilcimiz Arda Güler veya Brahim Diaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BAYERN MUNIH REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

