Arda Güler çılgına döndü! İşte kırmızı kart gördüğü o an

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Real Madrid’i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldiği maçın ardından, Arda Güler’in karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic’e gösterdiği tepki sonucu kırmızı kart gördüğü anlar ortaya çıktı. İşte o görüntüler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Eşleşmenin ilk maçını sahasında 2-1 kaybeden Real Madrid, Bayern Münih deplasmanında son 5 dakikada yediği iki golle sarsıldı. Karşılaşmayı 4-3 kaybeden İspanyol ekibi, Devler Ligi'ne veda etti.

Hakem Slavko Vincic'in yönetimi Real Madrid cephesinde tepki çekerken, mücadeleyi iki golle tamamlayan milli yıldızımız Arda Güler de bitiş düdüğünün ardından Vincic'e olan öfkesini gizleyemedi.

Arda'nın, Eduardo Camavinga'nın gördüğü ikinci sarı karta tepki gösterdiği ortaya çıktı. Genç oyuncu, o anki itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

"GERİ DÖNECEĞİZ"

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, gönderisine "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." notunu ekledi.