Altın fiyatları canlı takip | 16 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip | 16 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

16 Nisan altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Özellikle gram altın fiyatındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekerken çeyrek altın ve tam altın fiyatları da merak ediliyor. “Gram altın bugün kaç TL oldu?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Kapalıçarşı’da işlem gören güncel rakamlara göre altın piyasasında alış ve satış fiyatları yeniden şekillendi. Ons altındaki değişimle birlikte iç piyasada makas aralıkları da güncellenirken, yatırımcılar anlık fiyatları takip etmeye devam ediyor. 16 Nisan 2026 Perşembe canlı altın fiyatları tablosunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış-satış rakamları yakından izleniyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 06:40

Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi sürüyor! Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın tarihi zirvelerine yakın seyrederken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalardaki ons altın dalgalanması, Kapalıçarşı'daki makası da etkiliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte 16 Nisan Perşembe güncel, canlı altın fiyatları takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.940,47 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.941,36 TL

16 NİSAN PERŞEMBECANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,74 (Alış) - 44,77 (Satış)

◼EURO: 52,94 (Alış) - 53,04 (Satış)

◼STERLİN: 60,87 (Alış) - 60,96 (Satış)

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,27 puan azalarak 14.058,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 13.842,77 puanı, en yüksek 14.099,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 12,27 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 16.176,65 puandan kapandı.



Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,14, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi 1 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 706 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 706 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 799 bin 999 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6043, satışta 44,7830 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 159,679 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6,1 artışla 97,7 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki bu yükselişi birkaç temel faktöre bağlıyor. ABD tahvil getirilerindeki yükselişin durması ve dolar endeksinin gerilemesi ons fiyatını desteklerken, jeopolitik risklerin azalmasıyla sınırlı kâr satışları da gözleniyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatının önceki günlere göre istikrarlı artışı, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü gösteriyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (16 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.940,47 TL 6.941,36 TL Çeyrek Altın 11.270,00 TL 11.437,00 TL Yarım Altın 22.541,00 TL 22.943,00 TL Tam Altın 44.345,13 TL 45.216,01 TL Ata Altın 45.730,92 TL 46.880,40 TL 22 Ayar Bilezik 6.291,95 TL 6.344,21 TL Gümüş 115,73 TL 115,83 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Nisan Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

