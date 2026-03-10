UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Galatasaray, evinde Liverpool'u ağırlıyor.İngiliz ekibin teknik direktörü Arne Slot, maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER



"Zor bir maç, zor bir rakip ve zor bir stadyum. Teknik direktörleri de çok iyi bir teknik direktör olduğunu kanıtladı. İyi oyuncuları var. Zor ve mücadeleci bir maç olacak."