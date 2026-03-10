UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Galatasaray, evinde Liverpool'u ağırlıyor.İngiliz ekibin teknik direktörü Arne Slot, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
"Zor bir maç, zor bir rakip ve zor bir stadyum. Teknik direktörleri de çok iyi bir teknik direktör olduğunu kanıtladı. İyi oyuncuları var. Zor ve mücadeleci bir maç olacak."
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot Galatasaray maçı öncesi konuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk edecek. İngiliz ekibin teknik direktörü Arne Slot, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2026 - 20:27
