Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u konuk etti.

Dev mücadele öncesi sarı kırmızılı tribünlerde muhteşem bir koreografi yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i duygulandıran bir koreografiye imza attı.

Yapılan koreografide, Victor Osimhen ile 3 yaşında kaybettiği annesi yer aldı ve altına "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" notu düşüldü.

Öte yandan gözyaşlarını tutamadığı görülen Osimhen, yapılan koreografinin ardından tribünlere gitti ve sarı kırmızılı taraftarları alkışladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: