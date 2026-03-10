Galatasaray-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kritik randevu: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor. İlk maçta avantajlı skoru almak isteyen sarı-kırmızılılar, evinde taraftarının desteğiyle çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Galatasaray-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Galatasaray-Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başladı.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Noa Lang, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.



GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY 12 YIL SONRA SON 16 TURUNDA

Galatasaray, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda yer alan sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu turda mücadele ediyor.

GALATASARAY İLE LIVERPOOL ARASINDA 6. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 36 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

GALATASARAY'DA 7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri durumunda İngiltere'deki rövanşta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'de saha kenarında yer alamayacak.

LIVERPOOL'UN AVRUPA KARNESİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera oldu. VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alıyor.