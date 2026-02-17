Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Juventus maçı canlı izleme linki...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Galatasaray, güçlü rakibi Juventus'u İstanbul'da ağırlıyor. Taraftarlar "Galatasaray-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Dev karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 12 yıl sonra yeniden eleme aşamasında mücadele eden Galatasaray, Avrupa'da yeni bir başarı hikâyesi yazmak istiyor. Juventus ise son dönemde eleme maçlarında yaşadığı düşüşü telafi etme peşinde. RAMS Park'taki atmosferin maça damga vurması bekleniyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Spalletti'nin, hücum hattında Weston McKennie'yi ileri uçta değerlendirip Kenan Yıldız'a destek rolü vermesi muhtemel. Kenan'ın ilk 11'de başlaması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

OSIMHEN VE ICARDI 11'DE Mİ?

Okan Buruk'un en büyük kararı, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i birlikte sahaya sürüp sürmeyeceği olacak. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorunu egale etmek için iki gole daha ihtiyaç duyuyor ve son haftalarda oldukça formda. Orta sahada Mario Lemina'nın yokluğu dikkat çekerken, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan alternatifleri öne çıkıyor. Leroy Sane'nin antrenmanlara dönmesi ve Noa Lang'ın kadroda yer alması hücum seçeneklerini artırdı.

GALATASARAY MORAL DEPOLADI

Son maç gününe iki puanlık avantajla giren Galatasaray, lig aşamasını Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maç kazanamamış olsa da, 20. sıradan bir üst tura yükselmeyi başardı.

O günden bu yana Okan Buruk'un öğrencileri çıkışa geçti. Tüm kulvarlarda üst üste dört galibiyet alan Galatasaray, bu süreçte 15 gol kaydetti. Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

JUVENTUS CEPHESİNDE SON DURUM

Juventus, lig aşamasını Monaco deplasmanında 0-0'lık beraberlikle tamamladı ve 13 puanla 13. sırada yer aldı. Luciano Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlılar, Kasım ayından bu yana çıkış yakaladı ve son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Ancak deplasman performansı soru işareti. Juventus, lig aşamasında dış sahada oynadığı maçlarda 12 puanın yalnızca 5'ini toplayabildi. Son olarak Inter'e 3-2 kaybeden Bianconeri'de moral biraz sarsılmış durumda.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE