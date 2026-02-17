Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u ağırlıyor. Dev maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Galatasaray-Juventus maçı canlı takip et...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Galatasaray, 12 yıl sonra yeniden eleme aşamasında mücadele ederken güçlü rakibi Juventus'u konuk edecek. Galatasaray-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Avrupa kupalarında deneyimli iki kulübün mücadelesi büyük ilgi görüyor. Juventus'un son dönemde eleme maçlarında yaşadığı düşüş dikkat çekerken, Galatasaray iç saha avantajını kullanmak istiyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Spalletti'nin, hücum hattında Weston McKennie'yi ileri uçta değerlendirip Kenan Yıldız'a destek rolü vermesi muhtemel. Kenan'ın ilk 11'de başlaması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

GALATASARAY MORAL DEPOLADI

Son maç gününe iki puanlık avantajla giren Galatasaray, lig aşamasını Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maç kazanamamış olsa da, 20. sıradan bir üst tura yükselmeyi başardı.

O günden bu yana Okan Buruk'un öğrencileri çıkışa geçti. Tüm kulvarlarda üst üste dört galibiyet alan Galatasaray, bu süreçte 15 gol kaydetti. Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hem yerel şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

AVRUPA'DA TARİHİ EŞİK

Galatasaray, Juventus karşısında Avrupa kupalarındaki 200. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 11 Avrupa maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Ayrıca son 18 Avrupa karşılaşmasının sadece birinde gol atamadı.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde daha önce altı kez karşılaşan Galatasaray, son randevuda Aralık 2013'te 1-0 galip gelmişti. İtalyan temsilcisi ise İstanbul'da oynadığı üç maçta galibiyet elde edemedi.

JUVENTUS CEPHESİNDE SON DURUM

Juventus, lig aşamasını Monaco deplasmanında 0-0'lık beraberlikle tamamladı ve 13 puanla 13. sırada yer aldı. Luciano Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlılar, Kasım ayından bu yana çıkış yakaladı ve son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Ancak deplasman performansı soru işareti. Juventus, lig aşamasında dış sahada oynadığı maçlarda 12 puanın yalnızca 5'ini toplayabildi. Son olarak Inter'e 3-2 kaybeden Bianconeri'de moral biraz sarsılmış durumda.

OSIMHEN VE ICARDI 11'DE Mİ?

Okan Buruk'un en büyük kararı, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i birlikte sahaya sürüp sürmeyeceği olacak. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorunu egale etmek için iki gole daha ihtiyaç duyuyor ve son haftalarda oldukça formda. Orta sahada Mario Lemina'nın yokluğu dikkat çekerken, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan alternatifleri öne çıkıyor. Leroy Sane'nin antrenmanlara dönmesi ve Noa Lang'ın kadroda yer alması hücum seçeneklerini artırdı.