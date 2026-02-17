Portekizli teknik adam, Real Madrid'e olası dönüş olasılığıyla ilgili "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.