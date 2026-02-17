Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçmişti. Deneyimli çalıştırıcı, takımının Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Mourinho, gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçen sezon Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğünü yapan ve bu sezonun başında sarı-lacivertli ekibin yollarını ayırması sonrası Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, takımının Real Madrid'i ağırlayacağı mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, Real Madrid'e olası dönüş olasılığıyla ilgili "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.
12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda aynı duyguyu yaşıyorum. İnsanlar benimle benzer bir duyguya sahipler, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyorlar. Bu harika." İfadelerine yer verdi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile en son ne zaman konuştuğu sorulan Mourinho'nun verdiği cevap ise dikkat çekti.
"PEREZ BANA 'TEKRAR ÜST DÜZEY BİR KULÜBE KATILDIĞIN İÇİN MUTLUYUM' DEDİ"
Portekizli teknik adam, "En son konuştuğumuz zaman Benfica'ya imza attığım zamandı. Bana bir mesaj gönderdi ve 'José, tekrar büyük bir kulüpte olduğun için çok mutluyum' dedi. En son o zamandı. Burada oynadığımızda (Real Madrid'le) gelmedi, Lizbon'da değildi, onu selamlama fırsatım olmadı. Umarım yarın buradadır, yoksa önümüzdeki hafta Madrid'de olur. Başkanla, ailesiyle büyük bir dostluğum var, durum bu. Saklayacak bir şey yok." İfadelerini kullandı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gönderilip Benfica'nın başına geçtiğinde düzenlenen imza töreninde yaptığı "Kendi seviyeme döndüm" açıklaması ile de sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.