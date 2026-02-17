Marc Casado KİMDİR? kaç yaşında ve nereli? Casado hangi takımda oynuyor?

Genç yaşına karşın sahada sergilediği öz güvenli oyun ve yüksek temposuyla dikkatleri üzerine çeken Marc Casado, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Dinamik yapısı, top tekniği ve oyun bilgisiyle öne çıkan genç isim, transfer iddialarıyla da gündemde yer buluyor. Zaman zaman Türk kulüpleriyle anılması, futbolseverlerin merakını daha da artırmış durumda. “Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları sıkça araştırılırken, oyuncunun performans verileri ve güncel piyasa değeri de yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

Tekniği, enerjisi ve genç yaşına rağmen sahadaki olgun futboluyla dikkat çeken Marc Casado, son dönemde futbol kamuoyunun radarına girmiş durumda. Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan genç isim hakkında taraftarlar, "Marc Casado kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Casado'nun istatistikleri kadar güncel piyasa değeri de merak konusu. İşte, başarılı futbolcu ile ilgili merak edilenler...

MARC CASADO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Marc Casado, 14 Eylül 2003 tarihinde İspanya'nın Sant Pere de Vilamajor bölgesinde dünyaya geldi. Ön libero mevkisinde forma giyen 22 yaşındaki Casado, 1,72 metre boyuna sahip. Aynı zamanda, merkez orta saha ve sağ bek olarak da sahaya çıkan Casado, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

MARC CASADO HANGİ TAKIMDA?

Barcelona altyapısında gelişimini tamamlayan ve 2022 senesinde Katalan ekibi ile profesyonel sözleşme imzalayan Marc Casado, bu tarihten itibaren Barcelona formasıyla mücadelesini sürdürüyor.

MARC CASADO İSTATİSİTKLERİ

Bu sezon Barcelona formasıyla 25 maçta süre bulan Marc Casado, 1 asist katkısında bulunurken, henüz skor katkısı yapamadı. Profesyonel kariyeri boyunca 141 karşılaşmaya çıkan Marc Casado'nun istatistikleri ise şöyle:

-1 gol

-9 asist

İspanya Milli Takımı'nda Uluslar Ligi'nde 2 maçta forma giyen Marc Casado, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

MARC CASADO PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Marc Casado'nun piyasa değeri 25 milyon euro.