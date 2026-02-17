"Galatasaray'ın önemli oyuncuları var. Osimhen, Icardi, İtalya'da iz bırakmış ve şampiyonluk zihniyetine sahip Torreira gibi büyük isimlere ve Gündoğan, Sane ve Lang gibi dünyaca ünlü oyunculara saygı duymaktan başka bir şey yapamazsınız. Bazen bu şampiyonların tüm senaryoyu değiştirmesi için bir saniye yeterlidir. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda, bu yıldızların yanında başka önemli isimler de var. Abdülkerim, Yunus ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular, kulübün şampiyonluklarına önemli katkılar sağladılar, bu takımın Türk kalbi onlar. Milli takımda ilk maçına çıktığında da antrenörlüğünü yaptığım Kaan Ayhan, son üç sezonda önemli roller üstlendi. Geçen sezon takıma katılan Eren Elmalı de milli takım oyuncusu. Ayrıca Uğurcan Çakır'dan da bahsetmek istiyorum. Kulüp tarihinin en önemli kalecilerinden biri olan Fernando Muslera'nın yerini aldı, bu hiç kolay bir iş değildir. Yine de şimdiye kadar çok iyi iş çıkardı ve daha da gelişecek. Avrupa standartlarına göre üst düzey bir kaleci, Türkiye'nin bir numarası. Sacha Boey'in Galatasaray'a transferine de mutluluk duydum ve onun eve dönmesini görmekten memnunum.