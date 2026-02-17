Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)