UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.
Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Nottingham Forest ile evinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe günün idmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek Domenico Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına 18 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.